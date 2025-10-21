একটি ভালো কাজ
নীলফামারীতে মাদকবিরোধী প্রচারণা
জীবনে অনেক হতাশা আসবে, নানা সমস্যাও আসবে। মাদক কিন্তু এর কোনো সমাধান নয়। হতাশা থেকে মুক্তির উপায়ও মাদক নয়। মাদক সমস্যা তৈরি করে। পরিবারে একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি একটি পরিবারকে দুর্বিষহ করে তোলে। তাই কৌতূহলেও মাদক গ্রহণ করা যাবে না। আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে মাদকের কুফল নিয়ে পরিবার এবং সমাজকে সচেতন করে তুলব।
নীলফামারী বন্ধুসভার মাদকবিরোধী প্রচারণায় কথাগুলো বলেন বক্তারা। ২১ অক্টোবর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জলঢাকা উপজেলার শিমুলবাড়ি সরকারি মহাবিদ্যালয় অডিটরিয়ামে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্য দিয়ে শুরু হলো প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে নীলফামারী বন্ধুসভার মাদকবিরোধী প্রচারণা।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শিমুলবাড়ি সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান বলেন, ‘যা কিছু ভালো তার সঙ্গে প্রথম আলো। প্রথম আলো সাংবাদিকতার পাশাপাশি দেশব্যাপী যে সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে, তা প্রশংসার দাবি রাখে। ওই কাজের অংশ হিসেবে আজকে তারা আমাদের কলেজে মাদকবিরোধী প্রচারণা করছে, এটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এই প্রচারণার মাধ্যমে যদি একজনও লাভবান হন, তবে একটি পরিবার তথা সমাজ উপকৃত হবে।’
আরও বক্তব্য দেন শিমুলবাড়ি সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নাসিমা বেগম, শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তালিমুল ইসলাম, প্রভাষক জিয়াউর রহমান, আলী হোসেন, প্রথম আলো নীলফামারী প্রতিনিধি মীর মাহমুদুল হাসান, নীলফামারী বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বি শাহ, প্রচার সম্পাদক রইসুল ইসলাম প্রমুখ।
আলোচনা শেষে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম আলোর মাদকবিরোধী আন্দোলনের ‘এসো মাদকমুক্ত থাকি’ লিফলেট বিতরণ করা হয়। পরে শিক্ষার্থীদের মাদকবিরোধী শপথ পাঠ করান নীলফামারী বন্ধুসভার সভাপতি রুবি আক্তার।
রুবি আক্তার বলেন, ‘প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বন্ধুসভা প্রতিবছর একটি ভালো কাজ করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার নীলফামারী বন্ধুসভার উদ্যোগে মাদকবিরোধী প্রচারণা শুরু হলো। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই প্রচারণা চালানো হবে।’