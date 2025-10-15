কার্যক্রম

সিলেট বন্ধুসভার পাঠচক্রে ‘যখন নামিবে আঁধার’

লেখা:
শ্রেয়ান ঘোষ
সিলেট বন্ধুসভার ভার্চ্যুয়াল পাঠচক্রের আসর।

নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয় রহস্যকাহিনি মিসির আলি। এই মিসির আলি সিরিজের একটি গল্প নিয়ে যখন নামিবে আঁধার বইটি রচিত। বইটি নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে সিলেট বন্ধুসভা। ১৩ অক্টোবর ভার্চ্যুয়ালি এটি অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠচক্রের শুরুতে বইটির মূলভাব নিয়ে কথা বলেন সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ ফয়সাল আহমেদ। কবি পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক ফারিয়া হক।

যখন নামিবে আঁধার বইটিকে অনেকে সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার বইও বলেন। হ্যালুসিনেশন, সিজোফ্রেনিয়ার মাধ্যমে এত নিখুঁতভাবে অদ্ভুত এই রহস্যের সমাধান সহজে করা মিসির আলির জন্য কোনো ব্যাপার না। উপন্যাসটি রচিত হয়েছে হোমিওপ্যাথি ডা. মল্লিক ও তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে। রহস্য, রোমাঞ্চ এবং টান টান উত্তেজনায় ভরা সম্পূর্ণ এই উপন্যাস।

পাঠচক্রে অংশ নেন বন্ধু দেব রায় সৌমেন, শেখ ফয়সাল আহমেদ, মাহবুব ফেরদৌস, প্রত্যাশা তালুকদার, শ্রেয়ান ঘোষ, প্রিতম তালুকদার, কৃত্য ছত্রী, সুমন দাশ, সৌম্য মন্ডল, ধৃময়ী ধৃতি, সুবর্ণা দেব, ফারিয়া হক, মাজেদুল ইসলাম, মিনথিয়া রহমান, সমীর বৈষ্ণবসহ অন্য বন্ধুরা।

সাধারণ সম্পাদক, সিলেট বন্ধুসভা

