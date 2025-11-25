ভূমিকম্প সচেতনতায় শিক্ষার্থীদের জন্য গাজীপুরে সেমিনার

গাজীপুর বন্ধুসভা
ভূমিকম্প সচেতনতায় শিক্ষার্থীদের জন্য গাজীপুরে সেমিনার
গত কয়েক দিনে সারা দেশের মতো গাজীপুরে একাধিকবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্পপ্রবণ অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ জেলা হিসেবে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি খুবই জরুরি। সেই দায়বদ্ধতা থেকে সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করেছে গাজীপুর বন্ধুসভা।
২৪ নভেম্বর দুপুর ১২টায় গাজীপুর বিজ্ঞান কলেজে এটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভূমিকম্প নিয়ে সচেতনতা ও আমাদের কী কী করনীয়—এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন গাজীপুর বন্ধুসভার সভাপতি বাবুল ইসলাম।
ভূমিকম্পের পূর্বপ্রস্তুতি, ভূমিকম্পের সময় কিংবা ভূমিকম্পের পরে আমাদের করণীয় বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি বিশেষ পর্ব পরিচালনা করেন বন্ধু নাজমুল হোসাইন ও পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন। উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ মো. আরিফুজ্জামান, উপাধ্যক্ষ মো. সবুজ মিয়া, বিজ্ঞান কলেজের সভাপতি শামিম মাঝি, বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অভিক মজুমদার, আইসিটি বিভাগের প্রভাষক নাভানা আফরোজ ও গণিত বিভাগের প্রভাষক সামিরা হক।
উপাধ্যক্ষ মো. সবুজ মিয়া বলেন, ‘গত শুক্রবার যে ভূমিকম্প হয়েছিল, সে সময় যাঁরা আহত বা নিহত হয়েছেন সবাই আতঙ্কিত হয়ে হতাহত হন। ভূমিকম্পের সময় সবার উচিত মাথা ঠান্ডা রাখা। সবাই সচেতন থাকবেন।’
আইসিটি বিভাগের প্রভাষক নাভানা আফরোজ বলেন, ‘ভূমিকম্পের সময় আমাদের মাথাকে নিরাপদ রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন মাথায় আঘাত না লাগে।’
শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। আয়োজনে কাজী আজিম উদ্দিন কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থীও উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থী নূর জাহান ভূমিকম্পের সময় বহুতল ভবনে লিফট ও সিঁড়ি এড়িয়ে চলার কথা বলেন।
শিক্ষার্থী নূর হোসেন বলেন, ‘ভূমিকম্পের সময় আমরা তাড়াহুড়া করব না। চেষ্টা করব খোলা মাঠে নিরাপদে দাঁড়ানোর।’
গাজীপুর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন বলেন, ‘বন্ধুসভা দেশের যেকোনো দুর্যোগে মানুষের পাশে থাকে। আমরা নিজেরাও ভূমিকম্পের আতঙ্কে আছি। গাজীপুর জেলা যেহেতু ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে, সেহেতু আমাদের সব সময় নিরাপদ ও সতর্ক থাকতে হবে।’
শেষে শিক্ষার্থীদের মাদক, মিথ্যা ও না বুঝে মুখস্থকে ‘না’ বলার শপথবাক্য পাঠ করান বন্ধু নাজমুল হোসাইন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রচার সম্পাদক ছামিউল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মারফুয়া সিয়াম, বন্ধু তাসনীম তাজ, মো. ইসমাইল, আবিদা সুলতানা প্রমুখ।
বন্ধু, গাজীপুর বন্ধুসভা