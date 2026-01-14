কার্যক্রম

জামালপুর বন্ধুসভা

বন্ধুসভা আরও সৃজনশীল, বুদ্ধিবৃত্তিক ও জনবান্ধব কাজ করে যাবে

লেখা:
কামরুল ইসলাম
সভা শেষে জামালপুর বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর সদস্যরাছবি: বন্ধুসভা

জামালপুর বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর পরিচিতি ও অভিষেক উপলক্ষে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮ জানুয়ারি বিকেলে আশেক মাহমুদ কলেজ পুকুরপাড়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমেই বিদায়ী কমিটির সদস্যরা নতুন কমিটিকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। এরপর হয় পরিচয়পর্ব। উপদেষ্টা সিফাত আবদুল্লাহ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়ে আলোচনাপর্ব শুরু করেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ‘এ বছর জামালপুর বন্ধুসভা আরও সৃজনশীল, বুদ্ধিবৃত্তিক ও জনবান্ধব কাজ করবে বলে বিশ্বাস করি।’

নতুন কমিটিকে ফুল দিয়ে বরণ
ছবি: বন্ধুসভা

সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা নতুন কমিটির সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে বক্তব্য দেন। বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক রুবেল হাসান বলেন, আশা করি এ বছরের কমিটি জামালপুর বন্ধুসভার ধারাবাহিক সুনাম বজায় রাখবে। বন্ধুদের দক্ষতা উন্নয়নে নানা কর্মসূচি বছরব্যাপী করে যাবে।

নতুন কমিটির সভাপতি অন্তরা চৌধুরী পুরো বছরের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। বছরব্যাপী পাঠচক্র, কর্মশালা, ম্যাগাজিন প্রকাশ, আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সামাজিক নানা কাজের পরিকল্পনা তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে।

সাধারণ সম্পাদক, জামালপুর বন্ধুসভা

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন