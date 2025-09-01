গাছ লাগানোর পাশাপাশি নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা
গাছ লাগানোর পাশাপাশি নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে
‘আর নয় প্লাস্টিক দূষণ, জীবন বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ’ প্রতিপাদ্যে বৃক্ষ রোপণ করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ২০ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে চারা রোপণ করেন বন্ধুরা।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টারা, কার্যনির্বাহী সদস্য ও অন্যান্য বন্ধুরা। এ সময় বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা হয়।
সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান বলেন, একটা সুস্থ সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে হলে আমাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে হবে। বসতবাড়ির আশপাশে, ফাঁকা জায়গায় গাছগাছালিতে ভরিয়ে তুলতে হবে।
সহসভাপতি মোরশেদুল আলম বলেন, বর্ষার মৌসুমে বৃষ্টি না হওয়ার মূল কারণ বৃক্ষনিধন। তাই বৃক্ষনিধন রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
সাধারণ সম্পাদক শাহেদ শাহরিয়া বলেন, ক্যাম্পাস প্রশান্তির জায়গা। এর আঙিনা যদি হরেক রকম গাছগাছালিতে ভরিয়ে তোলা যায়, তাহলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুন্দর পরিবেশ তৈরি হবে।
সভাপতি পূজা রায় বলেন, গাছ লাগানোর পাশাপাশি নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে। প্রকৃতির জন্য মনে ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে। পরিবেশবাদী মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা