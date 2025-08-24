নাটোর বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক
আসন্ন কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে নাটোর বন্ধুসভা। ২৩ আগস্ট বিকেলে কানাইখালী মিনি স্টেডিয়ামে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
৩১ আগস্ট নাটোরে অনুষ্ঠিত হবে শিখো–প্রথম আলো জিপিএ–৫ কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা। বৈঠকে সেটি বাস্তবায়ন নিয়ে সার্বিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়।
সভাপতি সেলিম রেজা বলেন, ‘এবারের কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মোতাবেক সবচেয়ে সুন্দর, প্রাণবন্ত ও সর্বোচ্চ শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পরিচ্ছন্ন সফল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হবে বলে আশা করছি।’
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রচার সম্পাদক মিন্নাত হোসেন, দপ্তর সম্পাদক সারোয়ার হোসেন, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক স্বপন কুমার, সহসাংগঠনিক সম্পাদক পূজা দাস, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক ছন্দা মোহন্ত, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক মোছা. শারমিন, সাইমা আক্তারসহ অন্য বন্ধুরা।
এর আগে ২২ আগস্ট ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরির হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় নাটোর জেলার জিপিএ–৫ পাওয়া শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা।
সভাপতি, নাটোর বন্ধুসভা