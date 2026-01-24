গারো সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বন্ধুসভার কম্বল বিতরণ

নালিতাবাড়ী বন্ধুসভা
গারো সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বন্ধুসভার কম্বল বিতরণ
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার রামচন্দ্রকুড়া ইউনিয়নের সীমান্তঘেঁষা ও পাহাড়ের পাদদেশ–সংলগ্ন এলাকায় আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের বসবাস। এই জনগোষ্ঠীর মানুষ বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই শীতে শীতবস্ত্র উপহার দিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে নালিতাবাড়ী বন্ধুসভা।
প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় রামচন্দ্রকুড়া ইউনিয়নের সীমান্তঘেঁষা ও পাহাড়ের পাদদেশ–সংলগ্ন বিশপনগর, তারানি ও পানিহাটা এলাকার ২৫০ শীতার্তকে কম্বল উপহার দিয়েছেন বন্ধুসভার সদস্যরা। ২৪ জানুয়ারি সকালে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।
এ সময় শীতার্ত মানুষের উদ্দেশে বক্তব্য দেন প্রথম আলোর শেরপুর প্রতিনিধি আব্দুল মান্নান, নালিতাবাড়ী বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি আমিনুল ইসলাম, বন্ধুসভার শুভাকাঙ্ক্ষী ফজলুল হক, বন্ধুসভার সভাপতি অভিজিৎ সাহা ও সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার হোসাইন।
বক্তারা বলেন, শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো একটি মানবিক দায়িত্ব। এই শীতে উপজেলার সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের কষ্ট লাঘবে এগিয়ে এসেছে প্রথম আলো ট্রাস্ট ও বন্ধুসভা। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার সাংগঠনিক সম্পাদক আবু রাসেল, সহসাংগঠনিক লিটন দাস, দপ্তর সম্পাদক শাহীন আলম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক তানিম আহমেদ, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক লাবনী আক্তার, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক মেহেদী হাসান, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক জনি হাসান ও বন্ধু মর্তুজ আলী।
সাধারণ সম্পাদক, নালিতাবাড়ী বন্ধুসভা