শিশুদের শিক্ষা উপকরণ উপহার দিল সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা

একটি ভালো কাজ
শিশুদের শিক্ষা উপকরণ উপহার দিল সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা
শিশুদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও পাঠদান কর্মসূচি করেছে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ২২ অক্টোবর বিকেলে রাজধানীর উত্তরার দক্ষিণখান এলাকার মুক্ত আকাশ পাঠশালায় এটির আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেয় অর্ধশত খুদে শিক্ষার্থী।
পাশাপাশি আগামী এক বছরের জন্য পাঠশালার শিক্ষার্থীদের খাতা-কলম কিনে দেবে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। প্রতি মাসে অন্তত এক দিন বন্ধুরা গিয়ে সেখানে পাঠদান করাবেন। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ।
বুধবার শিশুদের পাঠদান করান বন্ধুসভার সদস্য মুশফিকুর রহমান, রবিউল ইসলাম ও মিজানুর রহমান। তাঁরা দুই ঘণ্টাব্যাপী বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস ও ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান করান।
শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি ছিল গান, কবিতা আবৃত্তি, গজল প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের উপহার হিসেবে দেওয়া হয় চকলেট ও কলম। উপস্থিত সবাইকে দেওয়া হয় আদর্শলিপি বই, খাতা, কলম ও পেনসিল। ছিল নাশতার আয়োজনও।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার আহ্বায়ক শাহরিয়া নয়ন বলেন, ‘তোমরাই আগামী ভবিষ্যৎ। এখানে এমন অনেক শিশু আছে, যারা পরিবারের অসচ্ছলতার কারণে স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না। কিন্তু মুক্ত আকাশ পাঠশালা তোমাদের সেই সুযোগ দিয়েছে। আগামী এক বছরে তোমাদের হাতে-কলমে শেখানো হবে নানা বিষয়। যারা ভালো করবে, তাদের আমরা চেষ্টা করব ভালো কোনো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে। তোমাদের শেখার আগ্রহ দেখে আমরা অনুপ্রাণিত।’
মুক্ত আকাশ পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা মো. সাকিব বলেন, ‘আমরা এই পাঠশালার কার্যক্রম শুরু করেছি অল্প কিছুদিন হলো। এখানে অনেক শিশু আছে, যারা পড়তে চায়, কিন্তু সামর্থ্য নেই। বন্ধুসভার এই অংশগ্রহণ আমাদের জন্য আশীর্বাদের মতো। বন্ধুসভার সদস্যরা শুধু শিক্ষা উপকরণই দেয়নি, বরং দীর্ঘ মেয়াদে পাশে থাকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেটাই প্রকৃত মানবিকতার উদাহরণ।’
তিনি জানান, মুক্ত আকাশ পাঠশালার মূল লক্ষ্য হলো যেন কোনো শিশুই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না থাকে। প্রতিটি ঘর ছাদযুক্ত হোক বা ছাদবিহীন-শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হবে।