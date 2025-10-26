মোংলায় ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে প্রচারাভিযান

একটি ভালো কাজ
মোংলায় ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে প্রচারাভিযান
ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে সচেতনতার লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম করেছে মোংলা বন্ধুসভা। ২৫ অক্টোবর উপজেলার চালনা বন্দর মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হয়।
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে এ কর্মসূচিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকায় মশার সম্ভাব্য প্রজননস্থলগুলো পরিষ্কার করা হয়।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ রোকন উদ্দিন ও সহকারী প্রধান শিক্ষক শেখ শরিফুল ইসলাম বন্ধুসভার এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি তাঁরা তরুণদের এমন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।
মোংলা বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক মো. অনিক বলেন, ‘ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া এ অঞ্চলেও প্রভাব বিস্তার করছে। মশা যেখানে বংশবিস্তার করতে পারে, সে স্থানগুলো নষ্ট করে দিতে পারলেই আমরা এ রোগ থেকে রক্ষা পাব। শিক্ষার্থীদের এখন থেকেই পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতন করা গেলে দীর্ঘ মেয়াদে বড় পরিবর্তন আসবে।’
বন্ধুসভার এ কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। তারা উৎসাহ–উদ্দীপনার সঙ্গে বিদ্যালয় চত্বরের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে ও মশার বংশবৃদ্ধির সম্ভাব্য স্থানগুলোতে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালায়।
সভাপতি, মোংলা বন্ধুসভা