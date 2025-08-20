‘চাঁদের পাহাড়’ উপন্যাস নিয়ে মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার পাঠচক্র

‘চাঁদের পাহাড়’ উপন্যাস নিয়ে মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার পাঠচক্র
‘চাঁদের পাহাড়’ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি রোমাঞ্চকর উপন্যাস। এটি ১৯৩৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে শঙ্কর নামের এক সাধারণ বাঙালি যুবকের আফ্রিকার দুর্গম অঞ্চলে এক দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। পটভূমি ১৯০৯-১৯১০ সাল, যখন শঙ্কর আফ্রিকার গহিন অরণ্যে প্রবেশ করে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়।
উপন্যাসে আফ্রিকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জঙ্গল, পাহাড়, মরুভূমি প্রভৃতি দারুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ক এবং প্রকৃতির রুদ্ররূপও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। অভিযানকালে শঙ্কর বিভিন্ন রোমাঞ্চকর ঘটনার সম্মুখীন হয়, যা পাঠকের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে।
‘চাঁদের পাহাড়’ উপন্যাসটি নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা। ১৯ আগস্ট কলেজের অর্থনীতি বিভাগের ১০৭ নম্বর রুমে এটি অনুষ্ঠিত হয়। সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক উদয় সরকার।
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক অনুপ দাস, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, বন্ধু জয় সরকার, মনোয়ার মামুন, তাহমিম আহমেদ, হিমেল চন্দ্র, তোফায়েল আহমেদ, অনন্ত অসীমসহ আরও অনেকে।
সভাপতি, মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা